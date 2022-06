POL-NB: Frau fällt beim Feiern aus dem Fenster

Rügen/Sassnitz (ots) -



Am 21.06.2022 gegen 20:30 Uhr stürzte eine 41-jährige polnische Frau

aus einem Fenster ihrer Wohnung im dritten Obergeschoss eines

Mehrfamilienhauses im Max-Reichpietsch-Ring in Dranske auf Rügen.



Nach Aussage von Zeugen feierte sie in ihrer Wohnung und konsumierte

dabei größere Mengen Alkohol. Anschließend tanzte die Polin auf dem

Fensterbrett, verlor den Halt und stürzte ca. 12m hinunter auf eine

Wiese.



Die Frau war nach dem Sturz ansprechbar und wurde durch

Rettungskräfte versorgt. Sie erlitt schwere Verletzungen im Brust-

und Beckenbereich, die nicht lebensbedrohlich sind.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber verbrachte sie in eine Klinik

nach Greifswald.



