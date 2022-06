POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der B 96 schwer verletzt

Neustrelitz (ots) -



Am 21.06.2022 gegen 17 Uhr kam es auf der B96 zwischen Neustrelitz

und Weisdin zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 32-jähriger Motorradfahrer befuhr hinter einem Transporter die

B96 in Richtung Neubrandenburg und beabsichtigte diesen zu überholen.

Während des Überholvorganges setzte der 20-jährige Führer des

Transporters ebenfalls zum Überholen an und kollidierte mit dem

Motorrad. Infolgedessen kam das Motorrad nach links von der Fahrbahn

ab und kollidierte mit einer Streugutbox des Straßenbauamtes.

Der Motorradfahrer wurde bei diesem Unfall schwer, aber nicht

lebensbedrohlich verletzt und durch Rettungskräfte ins Klinikum

Neubrandenburg verbracht. Die B 96 war an der Unfallstelle für etwa

eine Stunde voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.600

Euro geschätzt.



Im Auftrag



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell