POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Mädchen

Die Polizei sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus

einer Wohngruppe in Gransee. Die Gesuchte wurde zuletzt am 20.06.2022

gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Ein Foto sowie eine

Personenbeschreibung

finden Sie unter folgendem Link: https://bit.ly/3NemR6u





