POL-SN: Zeugen gesucht nach Körperverletzung in Schweriner Restaurant

Schwerin (ots) -



In den Nachmittagsstunden des 18.06.2022 soll es in einem Restaurant

im Schweriner Innenstadtbereich zu einer Körperverletzung gekommen

sein.



Zunächst soll eine verbale Auseinandersetzung zwischen Gästen des

Restaurant und einem Angestellten der Lokalität gegeben haben. Die

auf die Streitigkeit aufmerksam



gewordene Chefin kam hinzu und wurde durch anwesende Gäste beleidigt.

Die Gäste sollten die Örtlichkeit verlassen, wobei es zu

Handgreiflichkeiten kam und mehrere



Personen verletzt wurden.



Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfall sich unter der Telefon

Nr. 0385/51801560 o. 51801561 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Graf-Yorck-Straße 8

19061 Schwerin

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell