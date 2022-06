POL-HWI: Brand einer Gartenlaube in Wismar

Wismar (ots) -



Vergangene Samstagnacht (18. Juni 2022) gegen 00:20 Uhr rückten Wismarer Feuerwehren aus, um einen Brand in der Kleingartenanlage "Wendorf Süd e. V." zu löschen.



Dort war eine vermeintlich leerstehende Gartenlaube aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Wismar Friedenshof löschten den Brand zügig. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei Wismar hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell