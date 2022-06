POL-NB: Ampelanlage einer Baustelle entwendet

Demmin (ots) -



In dem Zeitraum vom 18.06.2022, 02:43 Uhr bis 03:30 Uhr kam es in 17109 Demmin zu einem Diebstahl einer Ampelanlage, welche zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Straßenverkehrs in der Loitzer Straße aufgestellt wurde.



Diese Ampelanlage, welche sich an einer Baustelle auf der dortigen Bundesstraße 194 befand, wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch bislang unbekannte Tatverdächtige entwendet.



Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 4.500 Euro.



Die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und der Diebstahlshandlung werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin geführt.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998 2540 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



