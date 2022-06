POL-NB: Diebstahl eines Fahrzeuges in Neubrandenburg angezeigt

Neubrandenburg (ots) -



In den Morgenstunden des 19.06.20222 wurde der Polizei durch eine Fahrzeughalterin der Diebstahl ihres Pkw mitgeteilt.



Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 18.06.2022, 18:00 Uhr bis zum 19.06.2022, 10:45 Uhr den Pkw im Neubrandenburger Verdiring des Stadtteils Broda.



Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzes Toyota Rav 4 des Baujahrs 2017. An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen NB-AS169 angebracht.



Der Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.



Das entwendete Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt und die Ermittlungen vom Kriminalkommissariat Neubrandenburg übernommen.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell