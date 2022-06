POL-LWL: Passanten fühlten sich von nacktem Mann belästigt

Parchim (ots) -



Ein nackter Mann auf offener Straße hat am späten Samstagvormittag in Parchim für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 39-Jährige war als Fußgänger im "Adamskostüm" in der Weststadt unterwegs, wodurch sich Passanten belästigt fühlten. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei zog sich der aus der Ukraine stammende Mann eiligst ein langes Shirt über, sodass die anstößige Situation vor Ort zunächst geklärt war. Auf die Frage, warum er nackt durch die Straße spaziert, antwortete der Mann, dass er sich nahtlos bräunen wollte. Die Polizei stellte die Personalien des 39-Jährigen sicher und nahm gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit auf.



