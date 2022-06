POL-HRO: Vermisste 83-jährige Frau wohlbehalten gefunden

Rostock (ots) -



Bereits in der Nacht vom 18.06.2022 auf den 19.06.2022, gab es

intensive Suchmaßnahmen nach der vermissten 83-jährigen Frau.

Am Morgen des 19.06.2022 wurden die Suchmaßnahmen mit weiteren und

neuen Kräften verstärkt.

Polizeibeamte aus unterschiedlichen Revieren desPolizeipräsidiums

Rostock, sowie des Landesbereitschafts- und

Landeswasserschutzpolizeiamtes, verlegten nach Parchim, um die

Einsatzkräfte bei den Suchmaßnahmen zu unterstützen.

Unter anderem wurde mit drei Personenspürhunden, einer Drohne von der

Feuerwehr des Landkreises Ludwigslust-Parchim und insgesamt 17

Einsatzkräften nach der vermissten Person gesucht.

Des Weiteren wurde die Rettungshundestaffel des DRK aus Greifswald

informiert.

Am 19.06.2022 gegen 08:30 Uhr konnte die vermisste 83-jährige Frau

nach einem Bürgerhinweis wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei

bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien.



