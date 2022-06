POL-NB: Garagenbrand in Ducherow

Anklam (ots) -



Am 19.06.2022, gegen 02.54 Uhr, wurde die Polizei von der

Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald über einen Garagenbrand in

17398 Ducherow informiert. Beim Eintreffen der Polizeikräfte des

Polizeihauptreviers Anklam, brannten eine Doppelgarage und ein direkt

daran angrenzendes Doppelcarport in voller Ausdehnung; die

freiwillige Feuerwehr Ducherow war bei der Brandbekämpfung. Dem

59-jährigen deutschen Besitzer des Carports gelang es zuvor, nachdem

er auf das Feuer aufmerksam geworden war, ein Motorrad und einen

Transporter aus dem brennenden Carport zu bergen. Den Besitzern der

Garage, einem 57-jähriger Deutschen mit seiner 57-jährigen Ehefrau,

gelang es nicht mehr ihre Fahrzeuge aus der Garage zu bergen. Ein

Suzuki Swift und ein Suzuki SX4 brannten vollständig aus. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000EUR. Die freiwillige Feuerwehr

Ducherow war mit 15 Kameraden vor Ort. Zur Brandursache können noch

keine Angaben gemacht werden; es wurde ein Verfahren wegen des

Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

