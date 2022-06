POL-HRO: 83jährge Frau vermisst

Siggelkow (LK LUP) (ots) -



Seit Samstagabend gegen 20:00 Uhr wird eine 83jährige Frau vermisst. Diese befindet sich in orientierungslosen Zustand und verließ unbemerkt den Zeltplatz am Blanksee bei Siggelkow und ist seither unbekannten Aufenthalts. Die Polizei suchte im Verlaufe der Nacht mit Beamten, Fährtenhunden und dem Polizeihubschrauber nach der Frau. Auch die Rettungshundestaffel "Vier Tore" war im Einsatz. Anhaltspunkte für ihren derzeitigen Aufenthaltsort konnten jedoch nicht erlangt werden.



Eine Personenbeschreibung ist einer gesonderten Meldung zu entnehmen, die hier zu erreichen ist: https://t1p.de/o5zeg



Gert Frahm

Einsatzleistelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell