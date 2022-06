POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Demmin (LK MSE) (ots) -



Am 18.06.2022, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein 32-jähriger deutscher

Fahrradfahrer mit seinem MTB die Jarmener Straße in Demmin. Beim

Einbiegen in die Straße Am Stadion stieß der Radfahrer vermutlich

gegen ein Verkehrsabsperrgitter und stürze in der weiteren Folge.

Dabei erlitt der Radfahrer schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen und

musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Greifswald

verbracht werden. Während der medizinischen Versorgung des Verletzten

konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Daraufhin

wurde eine Venenblutprobenentnahme angeordnet und im Klinikum

Greifswald durchgeführt. Die Identität des Verunfallten konnte erst

nach umfangreichen Ermittlungen geklärt werden, da der Verunfallte

keinerlei Personaldokumente bei sich führte. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen.





