POL-HRO: Folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Motorrad auf der BAB 14

Ludwigslust



Am Samstagmorgen kam es auf der Bundesautobahn 14

zwischen den Anschlussstellen Grabow und Groß Warnow in

Richtung Dresden zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 61-

jähriger Motorradfahrer schwer und der 21-jähriger Fahrer

eines Kleintransporters leicht verletzt wurden.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Transporter

ungebremst auf das Motorrad auf. Infolgedessen stürzte der

Motorradfahrer von seinem Fahrzeug, welches schließlich

herrenlos in die Schutzplanke schleuderte. Der

Transporterfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und

kollidierte im weiteren Verlauf ebenfalls mit der Schutzplanke.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden

von 15.000 Euro und mussten geborgen werden. Beide

deutschen Fahrer wurden mittels Rettungshubschrauber bzw. -

wagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Durchführung der Rettungs- und Bergemaßnahmen

musste die Richtungsfahrbahn Dresden für ca. sechs Stunden

voll gesperrt werden.

Zur Feststellung der Unfallursache kam ein Sachverständiger

der DEKRA zum Einsatz. Das Kriminalkommissariat

Ludwigslust übernimmt das weitere Ermittlungsverfahren.

Im Auftrag

Yves Massenthe

Polizeioberkommissar

AVPR Stolpe



