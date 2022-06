POL-NB: Diebstahl von zwei Motorbooten

Wesenberg (LK MSE) (ots) -



Im Zeitraum vom 12.06.2022, 16:30 Uhr bis 17.06.2022, 19:00 Uhr wurde

vom Großen Labussee ein Motorboot der Marke Jata Boats Holland

entwendet. Es handelt sich um ein weißes Boot mit einem blauen

Prallschutzstreifen. Am Bug ist mit blauer Farbe der Schriftzug "C.

Skiff JV 1650" aufgebracht. Das Boot wird mit einem Motor des

Herstellers Mercury betrieben.



Im Zeitraum vom 16.06.2022, 18:00 bis 17.06.2022, 19:00 Uhr wurde ein

weiteres Boot vom selben See entwendet. Es handelt sich dabei um ein

Kajütboot des Herstellers Mcje und Sohn. Diese ist ebenfalls mit

einem Mercury-Motor ausgestattet. Das Boot ist weiß, wobei der

blaufarbige Bug von einer Reling umfasst wird.

Beide Boote waren zuvor an einem Steg auf Höhe des Ferienparks in

Zwenzow befestigt.



Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 12.800,-EUR.



Ob beide Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit

unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder

Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen haben oder sachdienliche

Hinweise zum Verbleib der Boote geben können, werden gebeten, sich

telefonisch im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer

039812580, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.





Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





