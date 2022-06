POL-HRO: Auseinandersetzung an einem Infostand

Schwerin (ots) -



Am 17.06.2022 gegen 19:10 Uhr kam es an einem Infostand der JuSo in der Schweriner Helenenstr. zu einer Auseinandersetzung. Drei Tatverdächtige, die augenscheinlich dem Fußballklientel zuzuordnen sind, bemächtigten sich eines Banners, das sich am Tisch des Infostandes befand. Der Tisch wurde dabei beschädigt. In der weiteren Folge entwickelte sich dann ein Handgemenge zwischen zwei Angehörigen der Jusos und den Widersachern. Als Zeugen eingriffen verließen diese dann den Ort.



Die Polizei führte eine Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen mit mehreren Streifenwagen durch. Es wurden mehrere Zeugen ermittelt und befragt. Bei zwei Personen, die zunächst tatverdächtig erschienen, konnte dies durch Zeugenaussagen ausgeräumt werden. Aufgrund weiterer vorhandener Beweismittel, die noch auszuwerten sind, ist die Polizei aber dennoch optimistisch, den Tätern auf die Spur zu kommen. Gegen diese wird wegen Verdacht des Raubes ermittelt.



Bei dem Geschehen war auch die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zugegen, die an dem Infostand gerade mit Bürgern sprach. Sie war von dem Geschehen jedoch nicht betroffen.



