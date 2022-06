POL-NB: Einbruchsdiebstahl - Unbekannte entwenden Werkzeuge

Röbel/Müritz (ots) -



Im Zeitraum vom 15.06.2022, 20:00 Uhr bis zum 16.06.2022, 06:00 Uhr kam es in 17252 Schwarz, Wittstocker Straße zu einem Einbruchsdiebstahl.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einer Baustelle auf einem Grundstück und das darauf befindliche Gutshaus. Aus diesem entwendeten die Täter diverses Werkzeug, darunter u.a. zwei Akkuschrauber der Marke Makita und einen Kompressor.



Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.800 Euro.



Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel übernommen.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931-8480 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



