POL-ANK: PKW mit Anhänger prallt gegen Baum - Fahrer wird bei Unfall auf der L35 bei Kemnitz schwer verletzt

Wolgast (ots) -



Gestern Nachmittag, 16.06.2022, ca. 14:30 Uhr, kam der 84-jährige Fahrer eines PKW Skoda auf der L35 aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.



Der 84-Jährige war mit seinem Skoda und einem Anhänger auf der L35 aus Rappenhagen kommend in Richtung Kemnitz unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Dabei erlitt der 84-jährige Deutsche schwere Verletzungen, war jedoch ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen ins Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht.



Der PKW Skoda wurde bei dem Aufprall stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Anhänger wurde nicht beschädigt.



Die L35 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Die eingesetzte Feuerwehr hatte die Fahrbahn zudem von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell