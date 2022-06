POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg

Details anzeigen Verunfallter Pkw - Foto Polizei Verunfallter Pkw - Foto Polizei

Neubrandenburg (ots) -



Am 17.06.2022 gegen 02:25 Uhr ereignete sich in Neubrandenburg auf

dem Friedrich-Engels-Ring ein schwerer Verkehrsunfall. Ein

21-jähriger deutscher Fahrzeugführer kam kurz hinter dem Abzweig zur

Lessingstraße mit seinem Opel Astra aus noch unbekannten Gründen nach

rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr den Gehsteig. Hier

kollidierte er zunächst mit einem Werbeaufsteller und im Anschluss

mit einer Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der

Fahrzeugführer eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr unter

Zuhilfenahme mechanischer Werkzeuge aus dem Pkw befreit werden.

Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt ins Klinikum

eingeliefert.

Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca.

10.000EUR. Zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten

Personenkraftwagens wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt.



