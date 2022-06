POL-SN: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Schwerin (ots) -



Am 15.06.2022 gegen 18:00 Uhr kam es in der Werdervorstadt in Schwerin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer.

Der PKW-Fahrer wollte auf die Werderstraße einbiegen und übersah den auf dem Gehweg querenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Unfall eine Fraktur des Sprunggelenkes zu und musste in der Heliosklinik behandelt werden.



