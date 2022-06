POL-ANK: Diebstahl von Pflanzenschutzmittel in Ducherow

Anklam (ots) -



Heute Morgen, Donnerstag den 16.06.2022, wurde der Polizei in Anklam ein Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle eines Agrarbetriebes in Ducherow gemeldet.



Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Tatzeitraum vom 15.06.2022, 23:00 Uhr, bis 16.06.2022, 07:00 Uhr) zunächst unbefugt Zutritt zum Gelände des Agrarbetriebes verschafft. Anschließend drangen sie gewaltsam in eine Lagerhalle ein und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Pflanzenschutzmittel, welches ins zahlreichen Kanistern gelagert wurde. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst hat Spuren vor Ort gesichert und die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Anklam unter 03971-2512224, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



