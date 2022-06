POL-NB: Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern einer Raubstraftat

Neubrandenburg (ots) -



Die Kriminalpolizei Neubrandenburg fahndet mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen einer Raubstraftat, die sich am 10.05.2022 gegen 16:00 Uhr in einer Spielothek im Neubrandenburger Reitbahnviertel ereignete. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtete unter folgendem Link: https://bit.ly/3aW6cal



Die Täter, ein Mann und eine Frau, konnten infolge der Raubstraftat 2000 EUR erbeuten und unerkannt flüchten. Durch vorhandenes Videomaterial liegen der Polizei Fotos der Tatverdächtigen vor. Diese sind unter folgendem Link einsehbar: https://bit.ly/3zK3b7H



Mithilfe der Veröffentlichung der Fotos erhofft sich die Polizei Hinweise auf die Identitäten der Täter. Wer die abgebildeten Personen kennt oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen bitte an:

Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell