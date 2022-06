POL-NB: 81-jähriger Mann aus Krackow im LK V-G vermisst

Pasewalk (ots) -



Seit dem 14.06.2022 wird ein 81-jähriger Mann aus Krackow im Landkreis Vorpommern-Greifswald vermisst. Er ist mit seinem Auto in unbekannter Richtung unterwegs. Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.



Hier finden Sie die dazugehörige Pressemitteilung mit einer Beschreibung und einem Foto des Vermissten: https://bit.ly/3xxrLWo



Hinweise nimmt die Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-224, der Notruf der Polizei unter 110 oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell