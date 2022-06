POL-NB: Bohrgestänge eines Horizontalbohrers gestohlen

17258 Feldberg (ots) -



In der Zeit vom 11.06.2022, 18:00 Uhr bis 13.06.2022, 16:30 Uhr wurde von einem Bauhof in 17258 Feldberg Spezialwerkzeug von hohem Sachwert gestohlen.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im genannten Tatzeitraum gewaltsam Zugang zu dem umfriedeten Gelände im Luzinweg und entwendeten das Bohrgestänge eines Horizontalbohrgeräts. Dabei handelt es sich um 61 Bohrstangen mit einer Länge von je 1,83 m und einem Durchmesser von 6 cm. Der Schaden beläuft sich auf ca. 25.000 EUR.



Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz haben die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes auffällige Fahrzeug- oder Personenbewegungen wahrgenommen haben, Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



