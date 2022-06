POL-LWL: Feuer im Wald bei Dreenkrögen

Wöbbelin (ots) -



In einem Waldstück bei Dreenkrögen ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen erfassten eine Fläche von ca. 25 Quadratmetern, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam und den Brand löschte. Ein Firmenmitarbeiter hatte zuvor den Brand entdeckt und die Feuerwehr informiert. Der entstandene Sachschaden wurde zunächst auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei jetzt die Ermittlungen aufgenommen.



