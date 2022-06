POL-HRO: Kriminalrat Frank Wossidlo ist neuer Leiter des Kriminalkommissariats Schwerin

Details anzeigen Der neue Leiter des Kriminalkommissariats Schwerin, Frank Wossidlo Der neue Leiter des Kriminalkommissariats Schwerin, Frank Wossidlo

Schwerin (ots) -



Der 42 Jahre alte Frank Wossidlo ist als neuer Leiter des

Kriminalkommissariats Schwerin (KK Schwerin) heute feierlich in sein

Amt eingeführt worden. Bereits im Mai hat er die Verantwortung für

die knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen und folgt

damit Polizeirat Dr. Andreas Walus, der nach der KK-Leitung in das

Landeskriminalamt MV wechselte.



Im August 1998 trat Frank Wossidlo in die Landespolizei als

Meisteranwärter ein. Bereits seine erste Verwendung nach der

Ausbildung war in der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin: Mehrere

Jahre war er als Einsatzbeamter in der MAEX - Mobile Aufklärung

Extremismus - tätig.

Im Jahr 2004 absolvierte er den Aufstieg in den gehobenen

Polizeivollzugsdienst und wurde im September 2009 zum

Kriminalkommissar ernannt. Es folgten weitere Verwendungen, unter

anderem im Schwerpunktbereich Organisierte Kriminalität. Im Jahr 2015

begann er sein Masterstudium für die Laufbahngruppe 2, zweites

Einstiegsamt - auch bekannt als "höherer Dienst".



"Mit Frank Wossidlo besetzen wir das KK Schwerin mit einem echten

Kriminalisten", so Polizeipräsidentin Anja Hamann bei der

Amtseinführung. Eine der wesentlichen Herausforderungen werde die

enge und abgestimmte Arbeit mit dem Hauptrevier Schwerin sein. "Ich

bin sehr optimisch, dass wir eine gute Zusammenarbeit erreichen.

Zeigen Sie, dass die Kriminalpolizei in Mecklenburg-Vorpommern eine

hohe Leistungsfähigkeit hat."



Zu den Gästen der feierlichen Amtseinführung zählte neben dem Leiter

der Polizeiinspektion Schwerin, Nils Rosada, auch der Inspekteur der

Landespolizei MV, Nils Hoffmann-Ritterbusch. "Frank Wossidlo trägt

das Herz am richtigen Fleck und hat sich zu einem Experten

entwickelt, der Lösungen bringt", so der ranghöchste Polizist

Mecklenburg-Vorpommerns.



Der neue Leiter des Kriminalkommissariats fasste seine Motivation

ebenso knapp wie präzise zusammen: "Es war mein Wunsch, das

Kriminalkommissariat Schwerin zu leiten. Mir liegt die Sicherheit

dieser Stadt am Herzen, denn ich bin Schweriner und mit der Stadt

verbunden", so Frank Wossidlo.



