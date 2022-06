POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots) -



Der seit dem 14.06.2022 in Rostock vermisste 25-Jährige konnte wohlbehalten in Güstrow angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die

Unterstützung bei der Suche. Es wird gebeten, die personenbezogenen Daten zu löschen.



