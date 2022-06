POL-NB: Dieseldiebstahl im Landkreis MSE

Landkreis MSE (ots) -



Am Wochenende kam es in der Polizeiinspektion Neubrandenburg zu drei Diebstahlshandlungen, bei welchen mehrere Liter Dieselkraftstoff entwendet wurden.



Im ersten Fall wurden Demminer Beamte in den Ockelweg nach Demmin entsandt. Ein Hinweisgeber meldete den Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einem Radlader. Demnach gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige in dem Tatzeitraum des 10.06.2022, 18:00 Uhr bis zum 13.06.2022, 05:00 Uhr widerrechtlich auf das betroffene Firmengelände und entwendeten zirka 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem Radlader. Weiterhin beschädigten die Täter den Tankdeckel eines Lkw. Die Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 450 Euro.



Im Bereich des Neustrelitzer Polizeihauptrevieres kam es zum Diebstahl von Dieselkraftstoff in der Zeit vom 10.06.2022, 14:45 Uhr bis zum 13.06.2022, 07:00 Uhr. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einer Baustelle am Uferweg in 17237 Wanzka und entwendeten ca. 75 Liter Dieselkraftstoff aus einem auf der Baustelle geparkten Lkw sowie den dazugehörigen Tankdeckel. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 180 Euro.



Zu einem weiteren Diebstahl von Dieselkraftstoff kam es in 17154 Neukalen, An der Schlakendorfer Straße. In der Zeit vom 10.06.2022, 18:00 Uhr bis zum 13.06.2022, 07:20 gelangten die bislang unbekannten Tatverdächtigen gewaltsam auf das Gelände des dortigen Kieswerkes und entwendeten 100 Liter Dieselkraftstoff aus einem Baufahrzeug. Beamte des Polizeirevieres Malchin nahmen die Anzeige gegen die unbekannten Täter auf. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250 Euro.



Die jeweils zuständigen Kriminalkommissariatsaußenstellen Demmin, Neustrelitz und Malchin haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die in der Nähe der Tatorte auffällige Fahrzeug- und Personenbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998-2540, der Polizei in Neustrelitz unter 03981-2580, der Polizei in Malchin unter 03994-2310 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell