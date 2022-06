POL-LWL: Motorradfahrer bei Unfall leichtverletzt

Passow (ots) -



Am Montagmittag kam es auf der Landesstraße 17 zwischen Passow und Goldberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 36-jährige Zweiradfahrer einen vor ihm fahrenden PKW überholt haben, als dieser ebenfalls zum Überholen ausscherte. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam daraufhin von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Er musste mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 5000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.



