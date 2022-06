POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der L 22 zwischen Gremersdorf und Franzburg, Landkreis Vorpommern - Rügen

Grimmen (ots) -



Am 13.06.2022, gegen 19:35 Uhr, informierte ein Anwohner die Polizei

darüber, dass sich auf der L22 zwischen Gremersdorf und Franzburg

ein Verkehrsunfall ereignete. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten

hatte die leichtverletzten Fahrzeuginsassen den Unfallort zu Fuß

verlassen. Die eingesetzten Beamten stellten im Rahmen der

Unfallaufnahme fest, dass das Fahrzeug, ein Renault Twingo,

zugelassen im Landkreis Vorpommern-Rügen, die L 22 aus Richtung

Gremersdorf in Richtung Franzburg befuhr. In einer Linkskurve kam der

PKW aus ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab.

Anschließend geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach links von

der Fahrbahn ab und drehte sich im linken Straßengraben um die eigene

Achse. Durch die ersten Ermittlungen konnten später zwei männliche

Personen ausfindig gemacht werden, welche jeweils angaben, den PKW

geführt zu haben. Beide Personen, deutsche Staatsbürger, waren

alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 38-jährige

Tatverdächtige wies einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille und der

34-jährige Tatverdächtige wies einen Atemalkoholwert von 3,01

Promille auf. Bei beiden Personen wurden Blutprobenentnahmen

veranlasst. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde zur

Spurensicherung beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf

ca. 1000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die

Kriminalpolizei Stralsund.

Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



