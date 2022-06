POL-NB: Brand eines Wohnmobils und drei durch das Feuer beschädigte PKW in Mirow

Neustrelitz (ots) -



Am 13.06.2022, gegen 22:00 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei der

Brand eines Wohnmobils in Mirow, in der

Fritz-Reuter-Straße/Strandstraße gemeldet. Das Feuer griff auf drei

unmittelbar neben dem Wohnmobil geparkte PKW über. Das Wohnmobil ist

komplett verbrannt, die drei PKW wurden durch das Feuer zum Teil ganz

erheblich beschädigt. Personen kamen nach gegenwärtigem

Erkenntnisstand nicht zu Schaden. Zur Brandbekämpfung waren die

freiwillige Feuerwehr Mirow und Wesenberg mit 27 Kameraden und 4

Fahrzeugen im Einsatz. Durch den Brand ist ein Sachschaden in Höhe

von ca. 60.000,- EUR entstanden. Zur Klärung der Brandursache hat die

Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

