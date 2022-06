POL-HRO: Vollsperrung der BAB 19 zwischen Waren und Röbel nach Unfall eines Sattelzuges in Fahrtrichtung Berlin

Details anzeigen Verunfallter Sattelzug A19 - Foto Polizei Verunfallter Sattelzug A19 - Foto Polizei

Rostock (ots) -



Am 13.06.2022 ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der BAB 19, zwischen

den Anschlussstellen Waren und Röbel in Fahrtrichtung Berlin ein

Unfall mit einem beteiligten Sattelzug.

Zwischen den Anschlussstellen Waren und Röbel geriet, nach

derzeitigen Erkenntnissen, der unfallbeteiligte polnische Sattelzug

aus bislang noch unbekannter Ursache in die Bankette, kam wieder auf

die Fahrbahn zurück, drehte sich in der weiteren Folge und fuhr

frontal in den Straßengraben. Dabei kippte der LKW auf die Seite und

kam über alle Fahrspuren zum Liegen.

Bei dem Unfall wurde die ukrainische Fahrerin der Sattelzugmaschine

schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Betreuung ins

Krankenhaus nach Plau am See gefahren.

An der Zugmaschine entstand ein Sachschaden von geschätzten 150.000

Euro.

Am Sattelauflieger entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro. Dieser

war mit Blumenerde beladen.

Zur Bergung des verunfallten Sattelzuges muss die Autobahn 19 in

Fahrtrichtung Berlin noch für mehrere Stunden voll gesperrt werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell