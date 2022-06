POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -



Am 13.06.2022 um 16:40 Uhr kam es in der Ortschaft Waren zu einem

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 6-jähriger

deutscher Junge fuhr mit seinem Fahrrad in der

Bürgermeister-Schlaaff-Straße über die Fahrbahn und achtete dabei

nicht auf den Straßenverkehr. Anschließend kollidierte er seitlich

mit einem vorbeifahrenden PKW. In der weiteren Folg stürzte der Junge

und verletzte sich leicht. Ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt

wurde durch die Rettungsleitstelle MSE zum Unfallort entsandt.

Ein ebenfalls zum Einsatz gebrachter Rettungswagen verbrachte dann

den 6-jährigen Jungen zur weiteren Behandlung in das Müritz-Klinikum

Waren.

Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.





