POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschäden auf der L202

Am 13.06.2022 kam es gegen 15:30 Uhr auf der L202 auf Höhe der

Ortslage Demzin zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Die 23-jährige deutsche Fahrzeugführerin fuhr auf der L202 aus

Richtung Malchin kommend in Richtung Waren. Aus bislang ungeklärter

Ursache fuhr sie dann in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und

kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Diese Fahrzeug war mit

zwei Personen besetzt. Durch den Zusammenstoß wurden die 23-jährige

Unfallverursacherin und die beiden 55-jährigen Insassen des

entgegenkommenden Fahrzeuges leicht verletzt und mit einem

Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Klinikum Malchin

verbracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen

werden. Eine Sperrung der Fahrbahn war nicht notwendig. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



