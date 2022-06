POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden i.V.m. einer Verkehrsunfallflucht

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am Montag, 13.06.2022 erreignete sich gegen 15:30 Uhr in der

Neubrandenburger Robert-Koch-Straße, auf Höhe des Ihlenpools, ein

Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei wurde ein 7-jähriger

deutscher Junge frontal von einem Kraftfahrzeug erfasst. In der

weiteren Folge flüchtete der Pkw über die Robert-Koch-Straße in

Richtung Klinikum. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß schwer

verletzt und musste mit dem Rettungswagen in das Klinikum

Neubrandenburg verbracht werden. Eine sofort eingeleitete

Nahbereichsfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief ohne

Erfolg. Bei dem Pkw soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen

gold- bzw. olivfarbenen Opel Meriva handeln.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum

Unfallhergang, zum Fahrzeug und Fahrer machen kann, wird gebeten,

sich bei Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224, unter

www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell