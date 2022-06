POL-LWL: Polizei ermittelt nach Kellerbrand

Parchim (ots) -



In einem Mehrfamilienhaus in der Parchimer Heidestraße kam es am Montagnachmittag zu einem Kellerbrand. Verletzt wurde dabei niemand. Ein Haufen mit Altbekleidung war in den Kellerräumen in Brand geraten. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Abgesehen von einem Bewohner, der evakuiert werden musste, hielten sich beim Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr in dem betreffenden Sechsfamilienhaus auf. Kurz darauf hat die Feuerwehr den Brand löschen können. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind alle Wohnungen weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat noch am Nachmittag die ersten Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Dabei wird auch geprüft, inwieweit zwei kleine Feuer im Keller des selben Hauses, die am Abend zuvor festgestellt worden waren, im Zusammenhang stehen. Am Sonntagabend wurde durch unbekannte Täter jeweils der Sichtschutz zweier Kellertüren angezündet. Das Feuer erlosch von selbst, sodass es nur zu einem geringen Sachschaden kam.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell