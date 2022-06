POL-NB: Nachmeldung zum Schweren Verkehrsunfall auf der B 104

Neubrandenburg (ots) -



Wie bereits berichtet, ereignete sich in den Morgenstunden des 13.06.2022 ein Verkehrsunfall auf der B 104 zwischen Neubrandenburg und Weitin, bei welchem eine 33-Jährige tödlich verunglückt ist. https://bit.ly/39iSVZj



Bei dem Verkehrsunfall erlitt das 2 Monate alte Baby der Fahrzeugführerin lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in das Klinikum Neubrandenburg gebracht.

Das Mädchen erlag nun ihren schweren Verletzungen.



