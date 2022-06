POL-LWL: Zigarettenautomat aufgebrochen -Tabakwaren und Bargeld gestohlen

Boizenburg (ots) -



In Rensdorf bei Boizenburg haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen einen Zigarettenautomat mit mechanischer Gewalt aufgebrochen. Aus dem Automaten entwendeten die Diebe anschließend sämtliche Zigarettenschachteln sowie das Bargeld. Zudem richteten die Täter Sachschäden an. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei derzeit auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich gegen 01:30 Uhr in der Dorfstraße ereignete, nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.



