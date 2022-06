POL-HST: Nachmeldung: Kripo meldet Ermittlungserfolg im Zusammenhang mit getötetem Hund in Niepars

Niepars (ots) -



Bereits am 16.05.2022 berichtete die Polizeiinspektion Stralsund (in folgender Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5223059) über einen ertränkten Hund in Niepars.



Der darin veröffentlichte Zeugenaufruf führte dazu, dass sich mehrere Hinweise ergaben, denen die Kriminalpolizei in der Ermittlungsarbeit nachgehen konnte. Dies hatte zur Folge, dass sich der Tatverdacht gegen einen 48-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen erhärtete.



Durch das Veterinäramt des Landkreises wurde zur Untersuchung der Todesursache eine Autopsie des Hundes im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern beauftragt. Die Sektion ergab, dass der Hund ertrunken ist und somit höchstwahrscheinlich noch lebte, als er in dem Gewässer mit Hilfe von Steinen versenkt wurde. Ebenso gibt es Anhaltspunkte dafür, dass es stumpfe Gewalteinwirkung gegen das Tier gab.



Die Polizei bedankt sich bei den couragierten Zeugen, die zu einer möglichen Aufklärung der Straftat führten.



