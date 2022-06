POL-HST: Trinkgelage endet mit Schussverletzung

Stralsund (ots) -



Am Samstag, dem 11.06.2022 wurde die Polizei gegen 21:30 Uhr von der Integrierten Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über einen Patienten mit einer Schussverletzung informiert.



Nach ersten Erkenntnissen haben vier deutsche Bekannte in einer Stralsunder Gartensparte gemeinsam Alkohol getrunken. Nach jetzigen Erkenntnissen wollten ein 61-Jähriger und ein 44-Jähriger in der weiteren Folge mit einem Druckluftgewehr eine Filmszene nachspielen. Dieses Szenario wurde von einer 41-jährigen und einem 44-jährigen Augenzeugen beobachtet. Die beiden Zuschauer hatten eine Alkoholisierung von 1,25 Promille und 1,57 Promille.



Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gingen die beide handelnden Personen davon aus, dass sich in der Waffe keine Munition befand. Der 44-jährige Tatverdächtige betätigte den Abzug der Waffe, wodurch sich ein Schuss löste und den 61-Jährigen am Kopf traft. Der Geschädigte wies eine Alkoholisierung von 2,11 Promille auf und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem 44-jährigen Täter ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,93 Promille. Dieser muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Waffe wurde anschließend durch die Polizeibeamten sichergestellt.



