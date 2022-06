POL-HRO: Weidendom im IGA-Park Rostock durch Feuer stark beschädigt

Rostock (ots) -



Gegen 17:00 Uhr erhielt die Polizei am Sonntag, 12.06.2022, Kenntnis

über einen Brand des sogenannten "Weidendoms" im Rostocker IGA-Park.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte dieser bereits in voller

Ausdehnung.

Hinweisgeber meldeten der Polizei gegenüber, dass unmittelbar vor dem

Brandausbruch zwei augenscheinlich jugendliche Personen den Weidendom

verließen. Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen von einer

vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Der Weidendom wurde durch das Feuer sehr stark beschädigt. Die

Gesamtschadenshöhe wird auf weit über 100.000 Euro geschätzt. Zur

Brandbekämpfung und zur Sicherheit Unbeteiligter wurde der Bereich um

den Brandort bereits 17:10 Uhr weiträumig abgesperrt. Diese

Absperrung betraf dabei auch das Konzert-Veranstaltungsgelände im

IGA-Park.

Das für heute Abend geplante Evanescence-Konzert im IGA-Park kann

jedoch wie geplant durchgeführt werden.

Der Kriminaldauerdienst ist derzeit zur Spurensuche und -sicherung am

Brandort im Einsatz. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den

beiden tatverdächtigen Jugendlichen dauern ebenfalls noch an.

Hinweise zu diesem Brand nehmen das Polizeirevier in

Rostock-Lichtenhagen unter der TelNr.: 0381-77070 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



