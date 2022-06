POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 192 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Waren (ots) -



Am 12.06.2022, gegen 16:40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße

192 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand

befuhr der 47-jährige Fahrer eines PKW Mitsubishi die Bundesstraße

zwischen dem Schmachthäger Wald und der Ortschaft Neu Schloen, in

Richtung Neu Schloen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW

nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit

einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Aufprall schwer,

jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde zur weiteren

Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg

geflogen. Seine 26-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Sie wurde mittels RTW ins Klinikum Waren verbracht.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein

Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000

Euro geschätzt. Im Einsatz befanden sich, neben den Rettungs- und

Einsatzkräften der Polizei, 22 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr

Waren (Müritz). Während der Unfallaufnahme musste die B 192 ca. eine

Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell