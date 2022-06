POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Groß Polzin (LK VG) (ots) -



Am Vormittag des 12.06.2022, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich auf der

L 263 ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden.



Ein PKW Nissan, besetzt mit einem 35-jährigen Fahrzeugführer, seiner

41-jährigen Beifahrerin und einem 4-jährigen Kind, alle deutsche

Staatsangehörige, befuhr die Landesstraße 263 aus Richtung Groß

Polzin kommend in Richting Menzlin. Vor dem PKW war in gleicher

Richtung ein 43-jähriger deutscher Radfahrer unterwegs, den der

Fahrer des Nissan passieren wollte. Ein wiederum hinter den genannten

Beteiligten befindlicher Fahrzeugführer eines PKW Mazda hatte die

gleiche Absicht und überholte den PKW Nissan.



Als beide Fahrzeuge auf ungefähr gleicher Höhe waren, scherte der

Fahrer des Nissan nach links aus und touchierte dabei die rechte

Fahrzeugseite des Mazda. Der 26-jährige deutsche Fahrer verlor

daraufhin die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug, kam nach rechts von

der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge frontal mit

einem Straßenbaum.



Der 26-jährige Fahrzeugführer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden

dabei schwer verletzt. Die junge Frau musste per Rettungshubschrauber

in das Uniklinikum Greifswald geflogen werden, da ihr Zustand als

lebensbedrohlich eingeschätzt wurde. Die Verbringung des 26-jährigen

Fahrers in das Klinikum erfolgte mit einem Rettungswagen. Die übrigen

Beteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Unfallstelle

war während der Unfallaufnahme und Bergung für etwa 4 Stunden

vollgesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Weisung

der Staatsanwaltschaft ein Mitarbeiter der DEKRA hinzugezogen. Der

PKW Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000EUR.



