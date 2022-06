POL-NB: Gefährliche Körperverletzung in Bergen auf Rügen

Bergen (LK Vorpommern - Rügen) (ots) -



Am Sonntag, den 12.06.2022 zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr kam es

in Bergen, in der Rotenseestraße im dortigen Park, zu einer

gefährlichen Körperverletzung. Zu dieser Zeit besuchten überwiegend

spielende Kinder den Park. Zwei Jungen aus Bergen, 13 und 5 Jahre

alt, wurden von einem 22-jährigen deutschen Mann angegriffen und

wahllos mit der Faust geschlagen und mehrfach mit dem Fuß getreten.

Dabei erlitten beide Kinder leichte Verletzungen im Gesicht, die im

Sana-Krankenhaus Bergen ambulant behandelt werden mussten. Zwei

Männer, die Zeugen des Vorfalls waren und den Kindern zur Hilfe

kamen, wurden ebenfalls leicht verletzt. Diese begaben sich

selbständig für eine ambulante Behandlung zum Arzt.



Durch die alarmierten Polizeibeamten des Polizeireviers Bergen konnte

der Täter gestellt und überwältigt werden. Dieser wies psychische

Auffälligkeiten auf, sodass eine Notärztin hinzugezogen wurde, die

den Mann in eine psychiatrische Klinik einwies. Ob dieser zum

Tatzeitpunkt unter Einfluss von Drogen stand, wird geprüft.

Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung wurde aufgenommen.



