POL-NB: Diebstahl eines PKW VW Passat im Seebad Ahlbeck (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots) -



Im Zeitraum vom 07.06.2022, 07:00 Uhr, bis zum 11.06.2022, 17:00 Uhr,

kam es in der Lindenstraße im Seebad Ahlbeck zum Diebstahl eines PKW.

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein auf dem Parkplatz des

dortigen Netto-Marktes abgestellter VW Passat entwendet. Dieser ist

weiß lackiert und mit den amtlichen Kennzeichen GW-LE 902 versehen.

Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des

PKW machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier

Heringsdorf unter 038378/279-224, die Internetwache der Landespolizei

M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.







Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell