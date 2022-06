POL-HRO: Unfall beim Trecker-Treff

Lalendorf (ots) -



Auf dem diesjährigen Trecker Treff und Sommerfest in Lalendorf (LK

Rostock) ist es am frühen Samstagnachmittag zu einem Unfall gekommen.

Auf der Veranstaltung, die sehr gut besucht war, fand ein so

genanntes Traktor-Pulling statt. Bei diesem verlor ein 37-Jähriger

aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und

fuhr über einen zur Sicherheit der Gäste angelegten Bremswall aus

Mutterboden.

Dadurch fiel eine dahinterstehende Absperrung und verletzte eine

59jährige Zuschauerin aus dem Landkreis Vorpommern- Rügen.

Durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes wurde die Frau sofort

behandelt, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zur weiteren

Behandlung wurde sie ins KMG Klinikum Güstrow verbracht, nach ersten

Informationen erlitt die 59-Jährige leichte Verletzungen. Der

37-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt.

Kräfte des Polizeireviers Teterow waren zur Sachverhaltsaufnahme vor

Ort, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



