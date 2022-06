POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Carpin (LK MSE) (ots) -



Am 10.06.2022 um 05:45 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es auf der

B 198 zu einem Verkehrsunfall eines polnischen Sattezuges gekommen

ist. Der 45-jährige polnische Fahrzeugführer befuhr die B 198 aus

Richtung Carpin kommend in Richtung Neustrelitz und musste mit seinem

LKW einem plötzlich auf der Fahrbahn stehenden Wild ausweichen.

Anschließend kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und

beschädigte dabei zwei Leitpfosten, 24,30m der Leitplanke und 3

Bäume. In der weiteren Folge kam der Sattelzug in einem Graben zum

Stillstand und kippte dann auf die rechte Fahrzeugseite. Dabei wurde

der Fahrer leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung mit

einem Rettungswagen in das Krankenhaus Neustrelitz verbracht. Der

Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein beauftragtes

Abschleppunternehmen geborgen werden. Die B 198 war für ca. 4 Stunden

voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von 100.000,- Euro.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell