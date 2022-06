POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der L30 zwischen Zudar und Losentitz (LK Vorpommern- Rügen)

PHR Bergen (ots) -



Am 10.06.2022, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich auf der L30 zwischen

Zudar und Losentitz ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem

Motorrad. Die 82-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Opel befuhr die

L30 aus Zudar kommend und wollte nach links in Richtung Maltzien

abbiegen. Dabei übersah sie aus bisher ungeklärter Ursache den

entgegenkommenden 62-jährigen deutschen Fahrer einer Harley Davidson,

sodass es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß kam.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich, verletzt. Die Fahrzeugführerin des Opel wurde durch

einen Rettungswagen ins Sana Krankenhaus nach Bergen verbracht. Der

verunfallte Motorradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber ins

Klinikum Greifswald transportiert.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L30

für ca. zwei Stunden voll und anschließend etwa zwei Stunden

halbseitig gesperrt werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache

wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Mitarbeiter der DEKRA

hinzugezogen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 35.000 Euro. Neben den Kräften von

Polizei und Rettungsdienst waren 10 Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren Zudar und Maltzien im Einsatz.





