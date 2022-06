POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen in Juliusruh (LK Vorpommern-Rügen)

PR Sassnitz (ots) -



Am 10.06.2022, gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 82-Jähriger mit seinem PKW

Opel die Ortslage Juliusruh in Richtung Altenkirchen.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet der 82-Jährige mit seinem

Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, stieß dort mit einem

entgegenkommenden PKW BMW und in der weiteren Folge mit einem

ebenfalls entgegenkommenden PKW Skoda zusammen.

Bei dem Unfall wurde die 59-jährige Fahrerin des BMW schwer, jedoch

nicht lebensbedrohlich, verletzt. Ihr 60-jähriger Beifahrer und der

Opel-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren

Behandlung in umliegende Kliniken eingeliefert.

Die vier Insassen des PKW Skoda blieben unverletzt. Die drei

beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die

Straße zeitweise voll gesperrt werden.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell