POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der L 22 (LK Vorpommern-Rügen)

Am 10.06.2022 gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der L22 zwischen dem

Schlemminer Kreuz und dem Ravenhorster Dreieck ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden. Der 31-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Hyundai

Santa Fe mit Anhänger befuhr die L22 in Richtung Ribnitz-Damgarten.

Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung.

Der Fahrzeugführer und ein 35-jähriger Mitfahrer wurden durch den

Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mittels

Rettungswagen in die Bodden-Klinik nach Ribnitz-Damgarten verbracht.

Am Fahrzeug und dem Anhänger entstand insgesamt ein Sachschaden in

der Höhe von ca. 12.000 Euro. Zur Bergung der verunfallten

Fahrzeugkombination musste die Landstraße kurzzeitig voll gesperrt

werden.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der

Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse

für die Kombination aus Zugfahrzeug und Anhänger ist.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger

Körperverletzung und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

eingeleitet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell