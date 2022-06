POL-HWI: Raubdelikt in Wismarer Schuhgeschäft

Wismar (ots) -



Nach einem schweren Raub in einem Wismarer Schuhgeschäft ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat gegen 12:15 Uhr eine männliche Person das Schuhgeschäft in der Zierower Landstraße und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der Mann, der offenbar mit einer blauen Arbeitshose, einer schwarzen Kapuzenjacke sowie mit einer Mütze bekleidet war, führte dabei einen pistolenähnlichen Gegenstand mit. Der Tatverdächtige wurde zudem als circa 180 cm groß und schlank beschrieben.



Nachdem die Mitarbeiterin des Geschäftes Bargeld in dreistelliger Höhe übergeben hatte, sei der Tatverdächtige in Richtung des nahegelegenen Einkaufszentrums geflüchtet.



Eingesetzte Kräfte mehrerer Dienststellen der Polizeiinspektion Wismar befinden sich derzeit noch in der Fahndung nach dem Tatverdächtigen.



Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden. Insbesondere bittet die Polizei ein Paar, das sich zur Tatzeit im Bereich des Schuhgeschäftes aufgehalten und die Mitarbeiterin nach der Tat angesprochen hat, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell